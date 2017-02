– Det er kjipe greier

Bakgrunn: Åpent brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

I flere uker har han ventet på tilbakemelding på sine spørsmål og torsdag kveld skjedde det.

Solvik-Olsen svarer innledningsvis på sin egen offentlige Facebook-side at det er riktig og viktig av Egeland å løfte opp debatten blant de som stemmer og styrer i saken.

Dette er saken Askøypakken blir 700 millioner kroner dyrere enn først antatt, noe som betyr at flere prosjekter nå er i reell fare for å bli tatt ut av pakken fordi det ikke finnes penger til å realisere dem. Ifølge Statens vegvesen har dette betydd en prisøkning fra 1,6 til 2,3 milliarder kroner for alle prosjektene. Torsdag 12. januar beklaget vegvesenet situasjonen i Askøyværingen. Prosjektleder Ingrid Setnes påpeker at det er svært beklagelig at forskjellen mellom gamle og nye anslag er så stor. I samme avis uttalte samferdselssjef i Hordaland fylkeskommune, Håkon Rasmussen, at Askøypakken nå skal revideres og at de ønsker å få status for de ulike prosjektene i løpet av et halvt års tid. Kilde: Askøyværingen arkiv

Samtidig trekker han frem at ingen av veiprosjektene tilhører staten, men at det er lokalpolitikerne (fylket) som er eier og som må følge opp prosjektene.

Uansett beskriver han kostnadsoverskridelser som det man ser i Askøypakken nå som «kjipe greier».

Han påpeker også at flere ministere før han har vært bekymret for kraftig kostnadsvekst på veisiden, men mener samtidig at den nye regjeringen har tatt grep som skal bedre situasjonen.

– Viktig med debatt

Til Askøyværingen sier Solvik-Olsen at for innbyggerne på Askøy er det viktig at man engasjerer seg opp mot sine lokalpolitikere.

– På denne måten kan man få en reell debatt om hvordan man vil tilnærme seg situasjonen. Noen vil trolig begrense eller endre prosjektene i den vedtatte pakken, andre vil heller gå til Stortinget for å øke bompengekostnaden for innbyggerne i regionen. Thor Egeland reiser viktige tema, og det bør skape en saklig debatt lokalt.

Egeland: Bare begynnelsen

Egeland forteller at selv om han føler svarene er veldig generelle er han i det minste fornøyd med å ha fått svar.

– Han roser engasjementet mitt. Det er jeg glad for. At han samtidig påpeker at han er spesielt oppmerksom på mine spørsmål viser vel at det har vært et engasjement rundt dette fra andre enn meg, sier han.

Jeg kommer ikke til å gi meg med dette. Akkurat nå må jeg tygge litt på svaret han har gitt meg, men jeg vil vite mer om hva han som øverste sjef mener.

Thor Egeland

Egeland ønsker ikke å kritisere ministeren for at det tok mer enn to uker før han fikk tilbakemelding.

– Han har vel sitt å gjøre på, så det forstår jeg. Men har du et engasjement for noe fortjener du et svar. Det er veldig bra at han tok seg tid. Da er vi i gang.

Egeland er klar på at dette bare er starten for ham.

– Jeg vil ha mer klare fakta på bordet. Jeg kommer ikke til å gi meg med dette. Akkurat nå må jeg tygge litt på svaret han har gitt meg, men jeg vil vite mer om hva han som øverste sjef mener. Kanskje er ikke Facebook det beste mediet, men jeg kommer til å ta kontakt med ham igjen, sier han, og legger til:

– Målet mitt er rett og slett å engasjere til tiltak som skal få Askøypakken til å fungere. Overskridelsene er altfor store i Askøypakken.

Dette svarte han

Det var like før midnatt torsdag at Solvik Olsen svarte følgende på sin Facebook-side:

Hei Thor, Takk for at du skrev til meg på nytt. jeg rekker ikke å svare alle innlegg fortløpende, men er spesielt oppmerksom på ditt :-)

Først, takk for hyggelig ord.

Vedr Askøypakken - den ble vedtatt under forrige regjering, og ingen av veiprosjektene tilhører staten. Det er dermed lokalpolitikerne (fylket) som er eier og som må følge opp prosjektene. Det er derfor viktig og riktig at du løfter debatten opp blant de som styrer og stemmer i saken. Dersom du har spørsmål i den anledning kan du trolig få bistand her: http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/askoypakken/kontakt

Pakken er vedtatt slik at man har en "meny" av prosjekter, men det er inntektene fra bomstasjonene som styrer hvor mange av prosjektene man kan gjennomføre. Dersom man klarer holde lave kostnader på prosjektene, så kan man gjennomføre mange prosjekt. Dersom man har kostnadssprekk, så må man gjennomføre færre prosjekter.

Dersom man vil øke bomtakstene eller utvide innkrevingsperioden så må Stortinget involveres for nye vedtak (merk: det ligger inne mulighet til inflasjonsjustering av takstene).

Vedr kostnadsvekst generelt. Mange statsråder før meg har vært bekymret over kraftig kostnadsvekst på veisiden. Vi har gjort en rekke grep for å begrense veksten og sågar forsøke redusere kostnadene (enklere planlegging, opprettelse av Nye Veier, etc etc). Jeg føler meg rimelig optimistisk for at vi har satt igang en del ting som gradvis nå vil gi resultater.

Vedr kostnadsoverskridelser. Det er kjipe greier. Det er dog en diskusjon med mange nyanser. noen prosjekter sprekker fryktelig, andre kommer inn godt under estimat. Linker opp til en artikkel fra Vegvesnet om tema, men hvor du også finner link til en kritisk artikkel i TU. http://www.vegvesen.no/.../innlegg-vi-holder-kostnadsrammen

Ha en fortryllende natt

