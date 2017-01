– Det er flott å bli hørt når du før var en som ingen ville lytte til

LAR Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tverrfaglig, spesialisert rehabiliteringsprogram for heroinavhengighet, hvor man bruker heroinlignende medisiner som erstatning for heroin.

De erstatningsmidlene som brukes i Norge er enten buprenorfin (Subutex eller Suboxone), eller metadon.

Rehabiliteringen skal være et tilbud som også omfatter sosial og økonomisk, og om mulig yrkesrettet rehabilitering.

Det er beregnet at det finnes ca. 7.000 - 10.000 personer som misbruker heroin i Norge.

Dødeligheten i denne gruppen angis i området 2-5 prosent per år, det vil si mellom 140-500 dødsfall årlig.

Forskning har vist at man kan spare mange unge liv ved denne behandlingen. Kilde: Norsk helseinformatikk

Innlegget hans fra oktober i fjor,, gjorde ham til «årets debattstarter».

Det var Bergens Tidende som mandag kveld hyllet avisens debattanter på Litteraturhuset i Bergen.

Her ble «årets debattant», «årets politikerstemme», «årets unge stemme» og «årets debattstarter» kåret.

Utrolig positivt

– Selve prisen er veldig hyggelig, men alt det som skjedde etter innlegget kom ut har vært utrolig positivt, forteller Eide til Askøyværingen, og utdyper:

– Det har gitt meg muligheten til å kunne bidra med ting jeg brenner for.

Ikke bare leste rundt 15.000 innlegget hans.

Han ble også kontaktet av Christian Ohldieck, seksjonsleder for LAR ved Haukeland universitetssykehus, og invitert til å være med i rådslaget for revisjonen av de nasjonale retningslinjene i LAR i år. Også Askøy kommune tok kontakt, og Eide er en av fire som blir rådgivere med brukererfaring for rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen.

– Jeg har sterke meninger, det var jo det innlegget gikk ut på, sier han.

Bidrar nasjonalt

Å kunne være med på å bidra til å utforme nasjonale retningslinjer synes han særlig er fantastisk.

Og ikke minst det å bli rådgiver med brukererfaring for kommunen ser han frem til. De holder fortsatt med på å utforme hvordan de skal jobbe fremover, men det blir i hvert fall kontortid der folk kan komme innom og snakke med mennesker som selv har erfaring enten fra rus eller psykiske utfordringer.

– Folk kan komme og si det de har på hjertet til oss, eller spørre om ting de lurer på. Det er flott å bli hørt når du selv en gang var en ingen ville lytte til, sier Eide, og legger til:

– Jeg tror alle som sliter med rusmisbruk sliter med selvbildet. Å bli hørt hjelper på det.

Juryens begrunnelse for årets debattstarter: «Espen Eide er årets debattstarter fordi han ga leserne et nytt perspektiv på rusdebatten. Han viste mot ved å skrive teksten “Bare en forbannet narkis”. Innlegget er personlig, men han bruker egne erfaringer til å løfte en større problemstilling som gjelder mange. Eide hadde et tydelig budskap som ble lyttet til og som fikk konsekvenser».

